Жительница Выборга подарила «Монрепо» две печи гончарного завода Або начала ХХ века

Ирина Михайловна Коновалова живет в Выборге с 1958 года в старом доме с печным отоплением. Все это время для обогрева помещения она использовала две изразцовые печи, которые со временем прогорели и стали требовать все больше ремонта.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

После обращения в управляющую компанию Ирине Михайловне предложили поставить новые приборы за свой счет. Чтобы исторические печи не пропали, женщина приняла передала их в музей.

Сейчас печи находятся в мастерских Санкт-Петербурга, где ведется их реставрация.

Планируется, что на днях реставраторы проведут пресс-конференцию, где расскажут о тонкостях своей работы

«Парк Монрепо» с благодарностью принял дар, так как стилистически и хронологически эти образцы синхронны утраченным печам усадебного комплекса. Печи будут экспонироваться в качестве деталей интерьера в помещениях Главного дома, — пишут представители музея-заповедника.