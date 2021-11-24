Жительница Выборга подарила «Монрепо» две печи гончарного завода Або начала ХХ века

Ирина Михайловна Коновалова живет в Выборге с 1958 года в старом доме с печным отоплением. Все это время для обогрева помещения она использовала две изразцовые печи, которые со временем прогорели и стали требовать все больше ремонта.
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
После обращения в управляющую компанию Ирине Михайловне предложили поставить новые приборы за свой счет. Чтобы исторические печи не пропали, женщина приняла передала их в музей.
Сейчас печи находятся в мастерских Санкт-Петербурга, где ведется их реставрация.
Планируется, что на днях реставраторы проведут пресс-конференцию, где расскажут о тонкостях своей работы
«Парк Монрепо» с благодарностью принял дар, так как стилистически и хронологически эти образцы синхронны утраченным печам усадебного комплекса. Печи будут экспонироваться в качестве деталей интерьера в помещениях Главного дома, — пишут представители музея-заповедника.
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24.11.2021 120