Выплаты многодетным семьям Ленобласти на покупку авто хотят уравнять с петербургскими

Руководство 47-го региона намерено увеличить размеры социальной поддержки для многодетных семей до 1,95 млн рублей — до уровня Петербурга.

Об этом в среду, 24 ноября сообщает портал 78.ru со ссылкой на правительство Ленобласти.

Инициатива уже направлена на рассмотрение в комитет по финансам, заявила председатель Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Отметим, Петербург в этом году закупил 35 микроавтобусов для семей с количеством детей от семи и выше. Всего с 2009 по 2020 годы Смольный выдал 244 пассажирских автобуса многодетным семьям.