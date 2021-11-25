Неподалеку от Токсово задержали браконьера, убившего кабана

Нарушитель уже готовился вывезти незаконно добытого кабана.

Браконьера поймали в лесном массиве в районе поселка Токсово Всеволожского района Ленобласти. Он уже готовился вывезти незаконно добытого кабана, когда его заметили сотрудники охотугодий. Мужчину задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу УМВД России. Сейчас проводится проверка.

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В региональном Комитете по животному миру призвали любителей охоты не нарушать установленные нормативы и порядки. Нарушителей могут лишить охотничьего билета, оштрафовать на серьезную сумму и даже лишить свободы сроком до двух лет.