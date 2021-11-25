Неподалеку от Токсово задержали браконьера, убившего кабана

Нарушитель уже готовился вывезти незаконно добытого кабана.
Браконьера поймали в лесном массиве в районе поселка Токсово Всеволожского района Ленобласти. Он уже готовился вывезти незаконно добытого кабана, когда его заметили сотрудники охотугодий. Мужчину задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу УМВД России. Сейчас проводится проверка.
Вам будет интересно
В Петербурге пассажирка такси стала невольной участницей конфликта водителей со стрельбой. Автомобиль, в котором ехала девушка, обстреляли. Зачинщиком конфликта, как заявляет...
23.11.2021 158
В региональном Комитете по животному миру призвали любителей охоты не нарушать установленные нормативы и порядки. Нарушителей могут лишить охотничьего билета, оштрафовать на серьезную сумму и даже лишить свободы сроком до двух лет.