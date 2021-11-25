Иммунитет от вакцины «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев

В России разработана и испытана вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков. Исследования показали высокий уровень клеточного иммунитета после вакцинации.
В ходе исследования гуморального иммунного ответа сыворотки добровольцев был проведен анализ на наличие антител на 42-й день после вакцинации. Сообщается, что уровень сероконверсии составил 100%.
Примечательно, что защитный титр антител и продолжительность защиты остаются пока что неизвестными. Аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, а также обострение хронических заболеваний являются противопоказаниями к вакцинации «Спутником М».
Прививку подросткам можно делать спустя 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии, а при легкой форме ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию разрешено делать после нормализации температуры тела. Кроме того, прививку запрещено делать детям младше 12 лет.
Гиперчувствительность к одному из компонентов «Спутника М» является противопоказанием к вакцинации. В список противопоказания для введения второго компонента можно внести также анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром и температуру тела выше 40 градусов, которые могли возникнуть после введения первого компонента.
При хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы «Спутник М» нужно применять с осторожностью. То же самое касается людей с сахарным диабетом в стадии декомпенсации, тяжелыми заболеваниями кровотворения, в том числе при наличии эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, миокардита, эндокардита и перикардита.
Вакцина «Спутник М» уже зарегистрирована, ее полагается давать детям от 12 до 17 лет. Глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что вакцину для детей от 6 до 11 лет начнут выписывать только после окончательного одобрения препарата для подростков.