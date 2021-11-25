Решение Совета депутатов Волховского района от 2 августа 2021 года признано недействительным. Такое решение принял суд по итогам рассмотрения иска от местной администрации.

В опровергнутом решении депутаты пытались перераспределить по поселениям 48 млн рублей, которые предназначались для благоустройства Привокзальной площади в Волхове. Там планируется установить стелу в честь присвоения звания города воинской доблести.

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Суд согласился с доводами районной администрации в том, что текст документ нарушает действующее законодательство. Волховские депутаты приняли поправки по перераспределению средств районного бюджета в спешном порядке, без согласования с администрацией района и без проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. К делу также подключилась прокуратура, пишет Online47.