Улицу Южный Вал в Выборге перекроют на два дня

Об этом в четверг, 25 ноября сообщает пресс-служба Администрации Выборгского района.

Вниманию автомобилистов! С 7 часов 29 ноября до 6 часов 01 декабря будет перекрыто движение автотранспорта на въезд на ул. Южный Вал — со стороны ул. Крепостной.

Движение автотранспорта на набережную 30-го Гвардейского Корпуса будет организовано с ул. Северный Вал.