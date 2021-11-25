Улицу Южный Вал в Выборге перекроют на два дня

В Выборге С 7:00 29 ноября до 6:00 01 декабря будет перекрыто движение автотранспорта на въезд на ул. Южный Вал — со стороны ул. Крепостной.
Об этом в четверг, 25 ноября сообщает пресс-служба Администрации Выборгского района.
Вниманию автомобилистов! С 7 часов 29 ноября до 6 часов 01 декабря будет перекрыто движение автотранспорта на въезд на ул. Южный Вал — со стороны ул. Крепостной.
Движение автотранспорта на набережную 30-го Гвардейского Корпуса будет организовано с ул. Северный Вал.
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