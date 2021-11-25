Подать заявление на развод теперь можно в МФЦ Приозерского района

В многофункциональном центре Приозерского района появилась новая услуга. Однако для ее предоставления необходим ряд условий.

Главным условием является обоюдное желание супругов и отсутствие несовершеннолетних детей. В других случаях супругам необходимо обратиться в районный отдел суда.

Обращаться нужно в отделение того района, где был зарегистрирован брак. При этом, подать заявление можно также и по месту жительства одного из супругов.

При подаче заявления необходимо предоставить паспорта обоих супругов и свидетельство о заключении брака. Кроме того, при разводе придется заплатить госпошлину – 650 рублей с каждого из супругов.