Подать заявление на развод теперь можно в МФЦ Приозерского района

Автор: Анастасия Щербакова
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В многофункциональном центре Приозерского района появилась новая услуга. Однако для ее предоставления необходим ряд условий.

Главным условием является обоюдное желание супругов и отсутствие несовершеннолетних детей. В других случаях супругам необходимо обратиться в районный отдел суда.

Обращаться нужно в отделение того района, где был зарегистрирован брак. При этом, подать заявление можно также и по месту жительства одного из супругов.
При подаче заявления необходимо предоставить паспорта обоих супругов и свидетельство о заключении брака. Кроме того, при разводе придется заплатить госпошлину – 650 рублей с каждого из супругов.

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25.11.2021 52
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