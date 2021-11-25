Фото: 74-летняя пенсионерка с собакой попала под колеса машины в Петербурге

Пожилая женщина и ее питомец пострадали, переходя пешеходный переход.

О происшествии рассказали группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 25 ноября.

Столкновение с иномаркой произошло по Приморскому проспекту на пешеходном переходе. Первую помощь пострадавшей пенсионерке оказали неравнодушные. Также они позвонили родственникам бабушки и скорой.

По словам очевидцев, водитель вел себя очень странно — он не оказывал никому никакого внимания, а просто стоял. Как выяснилось позже, пенсионерка получила серьезные травмы, а ее собака сломала лапы. Состояние пострадавшей пока неизвестно. С места ДТП ее увезли в больницу.