В Петербурге отложили введение QR-кодов в торговых центрах и ресторанах

Жителям и гостям города на Неве временно позволили не предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса в ряде общественных мест.

Как сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга в четверг, 25 ноября, Александр Беглов внес изменения в «коронавирусное» постановление. Согласно поправкам, QR-коды для посещения мест общественного питания и розничной торговли нужно будет предъявлять с 27 декабря, а не 1-го декабря.

Пускать по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту в гостиницы будут также с 27 декабря. Постояльцам с тестом придется обновлять его каждые 72 часа. При этом с 27 декабря посетители гостиниц, которые не переболели или не прошли вакцинацию от коронавируса, смогут питаться в ресторанах при отелях.

Власти отметили, что остальные ограничения в северной столице продлеваются до 31 января 2022 года. Исполнительным органам Петербурга поручили подготовить предложения по введению ограничений, в том числе для объектов досуга, в период праздников.