Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря

Государственный эрмитаж с 1 декабря возвращает возможность бесплатного посещения экспозиции для льготных категорий граждан.

Так, бесплатно посетить музей каждый третий четверг месяца смогут все льготные категории граждан, в любой день с 1 декабря – дети до 14 лет и инвалиды с одним сопровождающим.

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Глава Эрмитажа отметил, что количество посетителей музея сократилось примерно вполовину после ввода QR-кодов с 30 октября, однако поток уже постепенно восстанавливается. В целом по Петербургу посещаемость в музеях снизилась почти в три раза.