Заболеваемость коронавирусом в Ленобласти идет на спад — выявлено 402 новых случая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 402 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 26 ноября.
- Бокситогорский район: Ефимовский (+3), Пикалёво (+4), Заборье (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+5), д. Каложицы (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+1), п. Зимитицы (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Новые Смолеговицы (+1), Калитино (+1), Смердовицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+12), Колчаново (+1), Сясьстрой (+6), Новая Ладога (+2), Иссад (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+28), Кудрово (+20), Янино-1 (+6), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+3), Энколово (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+3), пгт. им. Морозова (+2), Токсово (+3), Романовка (+1), Бугры (+6), Агалатово (+1), Дубровка (+1), Савочкино (+1), Райский уголок (+2), Мендсары (+1), Кискелово (+1), Коккорево (+1), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+17), Перово (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Красный Сокол (+1), Соколинское (+1), Каменка (+2), Кирпичное (+1), Зайцево (+1), Михалёво (+1), Первомайская (+1).
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- Гатчинский район: Гатчина (+18), Суйда (+1), Большие Тайцы (+1), с. Никольское (+2), Ковшово (+1), Кобралово (+2), Меньково (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Вырица (+4), Малое Верево (+2), Коммунар (+4), Ивановка, Веревское с/п (+1), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+2), Жабино (+1), Лампово (+1), Старые Низковицы (+1), Новый Свет (+2), Романовка (+1), Куровицы (+1), Старосиверская (+2), Сяськелево (+2), Дружная Горка (+2), Сусанино (+1), Чаща (+1), Семрино (+2), Большое Верево (+1), Торфяное (+2), Лукаши (+1), Ижора (Веревское с/п) (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Усть-Луга (+1), Ополье (+1), Большая Пустомержа (+1), Вистино (+1), Веймарн (+1), Раговицы (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+18), Будогощь (+1), Тихорицы (+1).
- Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+5), Отрадное (+3), Приладожский (+3), Синявино (+1), Назия (+1), Путилово (+1), Массив Грибное (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Гостилицы (+4), Горбунки (+1), Лаголово (+3), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+3), Витино (+1).
- Лужский район: Луга (+10), Толмачёво (+1), Дзержинского (+1), Серебрянка (+1), Ретюнь (+1), Самро (+1).
- Подпорожский район: Гимрека (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Кузнечное (+1), Лососёво (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+12), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+15), Ганьково (+1), Горка (+1), Фишера гора (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Нурма (+1), Тельмана (+4), Никольское (+4), Лисино-Корпус (+1), Тарасово (+1), Федоровское (+3), Форносово (+3), Жары (+1), Радофинниково (+1), Красный Бор (+3).