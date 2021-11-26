Заболеваемость коронавирусом в Ленобласти идет на спад — выявлено 402 новых случая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 402 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 26 ноября.

Бокситогорский район: Ефимовский (+3), Пикалёво (+4), Заборье (+1), Совхозный (+1) .

Волосовский район: Волосово (+5), д. Каложицы (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+1), п. Зимитицы (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Новые Смолеговицы (+1), Калитино (+1), Смердовицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+12), Колчаново (+1), Сясьстрой (+6), Новая Ладога (+2), Иссад (+1), Бережки (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+28), Кудрово (+20), Янино-1 ( +6), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+3), Энколово (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+3), пгт. им. Морозова (+2), Токсово (+3), Романовка (+1), Бугры (+6), Агалатово (+1), Дубровка (+1), Савочкино (+1), Райский уголок (+2), Мендсары (+1), Кискелово (+1), Коккорево (+1), Лесколово (+2) .

Выборгский район: Выборг (+17), Перово (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Красный Сокол (+1), Соколинское (+1), Каменка (+2), Кирпичное (+1), Зайцево (+1), Михалёво (+1), Первомайская (+1) .

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