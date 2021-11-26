Опаснее «Дельты»: рассказываем все о напугавшем ВОЗ штамме COVID-19 из Африки

В мире появился новый штамм COVID-19 – африкано-китайский B.1.1.529. На момент подготовки публикации официально выявлены 59 случаев – в Ботсване, ЮАР и в Гонконге. Эксперты ВОЗ «озабочены» этим открытием настолько, что 26 ноября созывают экстренное совещание.

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Редакция ivbg.ru рассказывает, что напугало экспертов ВОЗ, откуда взялся и чем так опасен B.1.1.529, и можно ли ожидать его появления в России.

Что так напугало экспертов ВОЗ?

Несмотря на то, что объем данных еще невелик, на основании уже имеющейся информации эксперты ВОЗ полагают, что B.1.1.529:

может быть опаснее печально знаменитой «Дельты»;

проявляет устойчивость (способен сопротивляться) существующим вакцинам от COVID-19;

содержит более 10 (по предварительным данным, 32) мутаций – для сравнения, у штаммов «Дельта» их две, у «Бета» – три.

На момент подготовки публикации известно о 59 случаях заражения B.1.1.529 в мире – в Ботсване, Южно-Африканской республике и Гонконге. А впервые штамм выявлен у студента в районе Претории (ЮАР).

«Повод для беспокойства», как называют ситуацию с экстренным совещанием в ВОЗ, дает именно высокое количество мутаций нового штамма. Мутации означают, что штамм может быть более заразным, а существующие вакцины – менее эффективными.

«В первые дни, как стало известно про эту разновидность, сразу возник вопрос: «Что делать, если она способна сопротивляться вакцинам?». И это тревожит. Но раз уж мы неизбежно с ней столкнемся, давайте будем ее изучать. Надо выяснить – те, кто переболел, и те, кто привился существующими вакцинами, в безопасности от этого варианта? И я пока не видел внятного ответа на этот вопрос. Также надо понять, станет ли этот штамм более заразным, чем дельта», – заявил профессор Университета Витватерсранда Алекс ван ден Хеевер.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла сообщил, что число инфицированных B.1.1.529 стремительно выросло за последние несколько дней. А в предшествующие несколько месяцев было выявлено лишь 10 случаев: в Ботсване – три, в Южно-Африканской республике – шесть, в Гонконге – один. Однако профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Равиндра Гупта предупредил о «высокой вероятности» того, что многие случаи заболевания B.1.1.529 списали другим штаммам, и ситуация с инфекцией в Южной Африке значительно серьезнее.

До выявления B.1.1.529 в ЮАР регистрировалось в среднем около 200 подтвержденных случаев заболевания в день. Но за последнюю неделю этот показатель быстро увеличился, достигнув 2465 случаев 25 ноября 2021 года. Взаимосвязь на данный момент официально не подтверждена, и прослеживается только теоретически. Однако уже установлено, что B.1.1.529 распространяется быстрее прочих штаммов и в основном среди молодых людей, а обнаружить его можно с помощью обычного ПЦР-теста.

Откуда появился B.1.1.529, и когда он будет в России?

На основании имеющихся данных, эксперты ВОЗ полагают, что B.1.1.529 возник в организме человека с поврежденной иммунной системой, который заразился COVID-19. ПЦР-тесты студента в ЮАР показали аномалию, похожую на след штамма «Альфа». Эксперты считают, что мутация придает вирусу положительный электрический заряд, который помогает ему легче прикрепиться к негативно заряженной человеческой клетке.

Таким образом, B.1.1.529 сочетает в себе черты нескольких предыдущих вариантов.

«Если штамм может распространяться, добраться до России вероятность высокая. Но, поскольку мы сейчас об этом штамме не знаем практически ничего, говорить о нем довольно рано», – сообщил руководитель научной группы обработки новых методов диагностики НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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