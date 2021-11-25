Что такое «Спутник М»: рассказываем все, что известно о вакцине, которой будут лечить от COVID-19 ваших детей

Как сообщал ivbg.ru, 24 ноября 2021 года Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет под названием «Спутник М».

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Рассказываем все, что известно на момент подготовки публикации о вакцине, которую будут вводить вашим детям. Редакция ivbg.ru будет следить за развитием событий и обновлять эту информацию для вас при необходимости.

Что такое «Спутник М», и почему он так называется?

Наименование «Спутника М» при регистрации – «Гам-КОВИД-Вак-М». Это вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте 12-17 лет. Разработчик – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России).

По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Леонидовича Гинцбурга, добавление литеры «М» к слову «Спутник» означает «для маленьких». Аналогично названа противотуберкулезная вакцина БЦЖ-М, которой прививают недоношенных новорожденных. Однако в случае со «Спутник М» речь идет о подростках.

Чем отличается «Спутник М» от «Спутник V»?

Упрощенно, «Спутник М» – это «Спутник V», но в меньшей дозировке.

Напомним, что «Спутник V» – это аденовирусная комбинированная векторная вакцина из двух доз. В ее составе неспособные к размножению аденовирусы-векторы, доставляющие в организм ген коронавирусного S-белка, на который реагирует иммунная система. После прививки клетки организма начинают самостоятельно производить этот белок.

Изначально в Центре им. Н. Ф. Гамалеи рассматривал два варианта вакцины для подростков: «Спутник V» в концентрациях 1:10 или 1:5. По словам Александра Гинцбурга, в финальном варианте вакцины «все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз» (цитата). Также Александр Гинцбург отметил, что исследования не выявили побочных эффектов, кроме возможного поднятия температуры в пределах 37,5 градусов. Иммунный ответ – сильный.

«Спутник М» будет вводиться дважды, как в случае и со взрослыми. Как подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства России, подростков будут прививать с согласия родителей, законных представителей или по их разрешению в случае, если им уже исполнилось 15 лет.

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко в эфире телеканала «Россия-24» выразил мнение, что подростки – основные источники заражения COVID-19 для их родственников.

«Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации, учитывая ее безопасность», – сказал Андрей Фисенко

Как проходили испытания вакцины «Спутник М»?

Заместитель директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина «Спутник М» уже прошла экспертизу безопасности от независимых экспертов и в Министерстве здравоохранения России.

Как сообщал ivbg.ru, клинические исследования «Спутник М» начались 5 июня 2021 года. Добровольцами стали 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, ранее не болевшие COVID-19 и не имевшие медицинских противопоказаний.

Первую и вторую фазы исследования провели в Морозовской детской больнице и Детской больницы им. З. А. Башляевой в Москве. Подростков осмотрели перед вакцинацией. После введения препарата оставили на три дня в стационаре в изолированном боксе, где врачи наблюдали за их самочувствием.

Затем их отпустили домой, где они вели дневник самонаблюдения в мобильном приложении, сдавали анализы. Наблюдение за ними еще не закончено – оно продлится год с момента старта клинических испытаний.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что третья фаза исследования запланирована в детских поликлиниках Москвы среди 250 участников.

Однако в итоге было принято решение, что третья фаза клинических испытаний будет проводиться при участии 3 000 добровольцев в возрасте 12-17 лет. Из них 2 400 получат вакцину, а 600 человек – плацебо.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу испытаний вакцины «Спутник М».