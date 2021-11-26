Администрация Свердловского поселения ответит за несанкционированную свалку

В отношении муниципального образования Свердловское городское поселение возбуждено административное дело. Местные власти не предприняли никаких мер по ликвидации несанкционированной свалки.

Сотрудники эконадзора неоднократно фиксировали, как на земельный участок, находящийся за 1 микрорайоном в границах поселка имени Свердлова, свозился грунт сомнительного содержания. Высота отсыпанного участка дошла до 6 метров.

Некоторых нарушителей удалось задержать. Водителей, сбрасывающих грунт, привлекли к административным мерам воздействия, а самосвалы поместили на штрафстоянку.

Государственная собственность на этой территории не разграничена, а соответственно ответственны за нее органы местного самоуправления. Кроме того, за ним закрепляется и обязанность регулярной очистки от отходов.

Однако местная власть свалку не ликвидировала. Было направлено предостережение, но и оно не было выполнено. Сейчас эконадзор возбудил административное дело. Экспертиза установит, какой ущерб был причинен почве и природе. После чего ведомство отправится в суд с иском о возмещении ущерба.

Напомним, в Ленобласти начнут поощрять за сообщения о нелегальных свалках. Акция стартует с 1 января 2022 года.