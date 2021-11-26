Администрация Свердловского поселения ответит за несанкционированную свалку

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В отношении муниципального образования Свердловское городское поселение возбуждено административное дело. Местные власти не предприняли никаких мер по ликвидации несанкционированной свалки.

Сотрудники эконадзора неоднократно фиксировали, как на земельный участок, находящийся за 1 микрорайоном в границах поселка имени Свердлова, свозился грунт сомнительного содержания. Высота отсыпанного участка дошла до 6 метров.

Некоторых нарушителей удалось задержать. Водителей, сбрасывающих грунт, привлекли к административным мерам воздействия, а самосвалы поместили на штрафстоянку.

Администрация Свердловского поселения ответит за несанкционированную свалку эконадзор, свалка, поселок имени Свердлова, Ленобласть
Администрация Свердловского поселения ответит за несанкционированную свалку эконадзор, свалка, поселок имени Свердлова, Ленобласть
Администрация Свердловского поселения ответит за несанкционированную свалку эконадзор, свалка, поселок имени Свердлова, Ленобласть
Администрация Свердловского поселения ответит за несанкционированную свалку эконадзор, свалка, поселок имени Свердлова, Ленобласть
Администрация Свердловского поселения ответит за несанкционированную свалку эконадзор, свалка, поселок имени Свердлова, Ленобласть

Государственная собственность на этой территории не разграничена, а соответственно ответственны за нее органы местного самоуправления. Кроме того, за ним закрепляется и обязанность регулярной очистки от отходов.

Однако местная власть свалку не ликвидировала. Было направлено предостережение, но и оно не было выполнено. Сейчас эконадзор возбудил административное дело. Экспертиза установит, какой ущерб был причинен почве и природе. После чего ведомство отправится в суд с иском о возмещении ущерба.

Напомним, в Ленобласти начнут поощрять за сообщения о нелегальных свалках. Акция стартует с 1 января 2022 года.

Автор