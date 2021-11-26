Крымчанин украл тонну лаванды в Симферополе и прятался от розыска во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 25 ноября на улице Московской во Всеволожске задержан 29-летний житель Республики Крым, находившийся в федеральном розыске.

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Следствие полагает, что в июле 2019 года он с товарищем взломали подсобное помещение на улице Багратиона в Симферополе. Оттуда подельники вынесли более тонны лаванды.

Цветы принадлежали местному предпринимателю. Материальный ущерб владельца составил 200 тысяч рублей. По факту кражи группой лиц было возбуждено уголовное дело.