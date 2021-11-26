Дмитрий Патрушев посетит c рабочим визитом Кировский район 

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетит Шлиссельбург и поселок Молодцово вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 26 ноября.

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Дмитрий Патрушев станет почетным гостем на церемонии закладки килей научно-исследовательских судов Росрыболовства проекта 17050. Мероприятие пройдет в Шлиссельбурге.

Затем вместе с Александром Дрозденко Дмитрий Патрушев осмотрит новую производственную площадку птицефабрики «Северная» в поселке Молодцово. Площадка включает в себя 16 птичников, на ней будут выращивать цыплят-бройлеров.