Ленинградская область подсластит жизнь шейхов

Компании из Ленобласти готовы заключить контракты на поставку на Ближний Восток продукции из ягод и замороженных тортов.

Таковы итоги трёхдневной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, организованной Центром поддержки экспорта Ленинградской области, в которой приняли участие четыре региональных предприятия.

За это время областные компании провели несколько десятков встреч с дистрибьютерами продуктов питания и побывали на предприятиях в Абу-Даби. Крупные дистрибьютеры заинтересовались замороженными ягодами и готовой продукцией из ягод от «Ягод Карелии», а также замороженными десертами и сырным соусом компании «Глобус Элит» ― сырным соусом.

«Рынок Ближнего Востока для нас новый. Мы довольны итогами переговоров с представителями дистрибьютеров и надеемся, что они перерастут в долгие партнерские отношения», ― отметил представитель компании «Ягоды Карелии».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов. За девять месяцев 2021 года экспортеры Ленобласти заключили 84 «зарубежных» контракта на 25,8 млн рублей.