Введение QR-кодов в Ленобласти обсудят за «закрытыми дверями»

Журналистам официально запретили приходить на заседание комиссии Законодательного Собрания Ленобласти, где будут обсуждать повсеместное внедрение QR-кодов в России.

В частности, на заседание не допустят наших коллег из 47news. Об этом им сообщили в пресс-службе ЗакСа. Недопуск в парламенте аргументируют пандемией, однако по информации 47news, на обсуждении все-такие будут присутствовать представители СМИ.

Ранее стало известно о создании профильной депутатской комиссии, которая и будет решать, поддерживает ли Ленинградская область введение системы QR-кодов. Обсуждение этого вопроса состоится 30 ноября.