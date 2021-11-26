Введение QR-кодов в Ленобласти обсудят за «закрытыми дверями»

Журналистам официально запретили приходить на заседание комиссии Законодательного Собрания Ленобласти, где будут обсуждать повсеместное внедрение QR-кодов в России.
В частности, на заседание не допустят наших коллег из 47news. Об этом им сообщили в пресс-службе ЗакСа. Недопуск в парламенте аргументируют пандемией, однако по информации 47news, на обсуждении все-такие будут присутствовать представители СМИ.
Ранее стало известно о создании профильной депутатской комиссии, которая и будет решать, поддерживает ли Ленинградская область введение системы QR-кодов. Обсуждение этого вопроса состоится 30 ноября.
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25.11.2021 106