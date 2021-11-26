Дмитрий Патрушев открыл новые птичники в Кировском районе

Автор: Кира Нагорная
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетили птичники птицефабрики «Северная» за 2,5 млрд рублей

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Фото: lenobl.ru

Благодаря открытию новых птичников, на строительство которых ушло 2,5 млрд рублей, объемы производства птицы в Ленобласти увеличатся на 19 тысяч тонн, а общие объемы производства предприятия увеличатся на 10%.

«Птицефабрика «Северная» входит в число лучших в России, крупнейшая на Северо-Западе. Область оказывает поддержку птицеводам в виде субсидий и компенсаций до 20% капитальных вложений. Уже сегодня наша продукция востребована в Европе, странах Ближнего Востока, в Юго-Восточной Азии», ― рассказал Александр Дрозденко.
Дмитрий Патрушев открыл новые птичники в Кировском районе птицефабрика Северная, Кировский район, Дмитрий Патрушев, Александр Дрозденко
Дмитрий Патрушев открыл новые птичники в Кировском районе птицефабрика Северная, Кировский район, Дмитрий Патрушев, Александр Дрозденко
Дмитрий Патрушев открыл новые птичники в Кировском районе птицефабрика Северная, Кировский район, Дмитрий Патрушев, Александр Дрозденко
Дмитрий Патрушев открыл новые птичники в Кировском районе птицефабрика Северная, Кировский район, Дмитрий Патрушев, Александр Дрозденко
Дмитрий Патрушев открыл новые птичники в Кировском районе птицефабрика Северная, Кировский район, Дмитрий Патрушев, Александр Дрозденко

Александр Дрозденко отметил, что сегодня птицефабрики «Северная», «Войсковицы», «Роскар», «Синявинская» реализуют порядка 10 инвестиционных проектов на сумму более 10 млрд рублей. Так Ленобласть оказывает поддержку предприятиям птицепрома в виде субсидий на закупку кормов – в 2021 год эта сумма составит 300 млн рублей.

Отметим, что производители куриных яиц предупредили о риске дефицита из-за сильного снижения закупочных цен на продукцию. На этом фоне Минпромторг выступил за повышение цен на яйца во избежание дефицита. При этом Ленобласть — лидер в России по производству яйца и мяса птицы.

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