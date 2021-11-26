Дмитрий Патрушев открыл новые птичники в Кировском районе

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетили птичники птицефабрики «Северная» за 2,5 млрд рублей

Благодаря открытию новых птичников, на строительство которых ушло 2,5 млрд рублей, объемы производства птицы в Ленобласти увеличатся на 19 тысяч тонн, а общие объемы производства предприятия увеличатся на 10%.

«Птицефабрика «Северная» входит в число лучших в России, крупнейшая на Северо-Западе. Область оказывает поддержку птицеводам в виде субсидий и компенсаций до 20% капитальных вложений. Уже сегодня наша продукция востребована в Европе, странах Ближнего Востока, в Юго-Восточной Азии», ― рассказал Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отметил, что сегодня птицефабрики «Северная», «Войсковицы», «Роскар», «Синявинская» реализуют порядка 10 инвестиционных проектов на сумму более 10 млрд рублей. Так Ленобласть оказывает поддержку предприятиям птицепрома в виде субсидий на закупку кормов – в 2021 год эта сумма составит 300 млн рублей.

Отметим, что производители куриных яиц предупредили о риске дефицита из-за сильного снижения закупочных цен на продукцию. На этом фоне Минпромторг выступил за повышение цен на яйца во избежание дефицита. При этом Ленобласть — лидер в России по производству яйца и мяса птицы.