В Чирковицах освятили Храм Спаса Нерукотворного Образа – прошла первая за 85 лет служба

Во вновь освященном храме Спаса Нерукотворного Образа в деревне Чирковицы Волосовского района 26 ноября состоялась торжественная служба и поднятие колоколов. Этого события жители деревни ждали 85 лет.

Храм в Чирковицах имеет богатую историю, берущую начало в 1793 году. Тогда здесь возвели деревянную церковь, которую в 1868 году заменило каменное здание. Во времена СССР храм не действовал, но с 42 по 44 годы службы проводились.

Как сообщил однин из инициаторов реконструкции храма, депутат областного Законодательного собрания Вадим Густов, это уже седьмой храм, который реставрируется.

«Когда мы вникли в историю этого храма, то оказалось, что он уникальный, как и памятник, который стоит рядом», – рассказал Вадим Густов

Чин освящение храма совершил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

Фото: online47.ru