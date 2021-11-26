Водитель автобуса из Бокситогорска сделал «липовый» сертификат о вакцинации в детской поликлинике

Проверяющие усомнились в достоверности документа, который предъявил один из сотрудников.
Как стало известно ЛенТВ24, в пятницу, 26 ноября, в Бокситогорске организовали рейд по проверке QR-кодов у водителей общественного транспорта. В итоге у одного из сотрудников оказался сертификат о вакцинации из детской поликлиники.
Проверяющим не понравился тот факт, что прививку мужчина сделал в детском медучреждении, что вряд ли возможно. Тем не менее, эту информацию еще предстоит проверить.
Предприятию, которое допустило непривитого сотрудника к работе, может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
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26.11.2021 58