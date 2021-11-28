Мертвый человек одержал победу на выборах в Индии

На выборах в местный совет в селе Дипакархар в округе Джамуи индийского штата с одержал победу кандидат, умерший более чем за две недели до голосования.

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Политик Сохан Мурму не прибыл на церемонию вручения удостоверений о победе на выборах. Представители избиркома обратились к его родственникам и выяснили, что победитель выборов умер 6 ноября. Избирком не уведомляли о его кончине.

«Члены семьи Мурму, который победил своего соперника 28 голосами, заявили, что его последним желанием было одержать победу на выборах. Поэтому они не сообщили властям о смерти Мурму», – сообщили представители Избиркома

Власти штата попросили ЦИК страны признать состоявшиеся выборы недействительными.