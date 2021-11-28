Противники вакцинации от COVID-19 посетили красную зону больницы имени Филатова

Автор: Сергей Агутин
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В больнице имени Филатова в Москве провели экскурсию для людей, выступающих категорически против вакцинации от COVID-19. Цель мероприятия – показать, насколько коронавирус опасен, а работа врачей сложна.

Ранее российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации, среди которых есть артисты и общественные деятели. Им предложили посетить красные зоны больниц, а также реанимации для пациентов с COVID-19 и морги.

Среди авторов и подписантов открытого письма есть и врачи из Санкт-Петербурга, уже второй год сражающиеся за жизни пациентов.

Однако, по словам главного врача больницы имени Филатова Валерии Вечорко, конструктивного диалога с противниками вакцинации выстроить не удалось, «поскольку многие из гостей пришли не за правдой, а за славой» (цитата).

«Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались», – рассказала про поведение гостей красной зоны Валерия Вечорко
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