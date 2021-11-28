В подпольной лаборатории в Пальцево найдены 11 кг наркотиков – организатор задержан

По информации ivbg.ru, 28 ноября в отношении жителя Карелии возбуждено уголовное дело по составу «Незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере» в Выборгском районе Ленинградской области.

Вам будет интересно Женщина-наркоторговец с 18 закладкам синтетики задержана в Кудрово По информации ivbg.ru, 25 ноября возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в отношении 31-летней женщины, задержанной... 26.11.2021 152

Полиция обнаружила в доме на территории поселка Пальцево подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Изъяты 11 килограммов продукции, прекурсоры, реактивы, посуда, защитные маски и оборудование.

Организатор лаборатории задержан – им оказался 37-летний уроженец Карелии. В момент задержания он имел при себе пять граммов наркотического вещества. Установлено, что ранее он привлекался за угоны и кражи.