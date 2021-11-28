У главы Красного Бора подожгли двор, а дверь в дом подперли, чтобы хозяева не выбрались – ущерб составил 10 млн рублей

Пожар охватил 140 квадратных метров гаража и бани, расположенных на улице Красноборской в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 ноября в 04:49. Пожар был локализован в 05:42, ликвидирован – в 11:50. Материальный ущерб хозяев составил 10 миллионов рублей.

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Чуть позже в полицию обратилась жительница этого дома. Пожар на участке заметил ее сын – 56-летний глава Красноборского поселения, депутат от «Единой России» Александр Канцерев. Он попытался выйти из дома, но дверь кто-то подпер снаружи.

В происшествии никто не пострадал в том числе благодаря ветру, который дул в противоположную сторону от жилого дома. Полиция нашла на месте происшествия крышку от канистры.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога).