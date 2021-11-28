Пожар лишил жилья 10 человек в Кирилловском

По информации ivbg.ru, 27 ноября около 12:00 в экстренные службы поступил сигнал о том, что на Магистральной улице в поселке Кирилловское горит деревянный дом площадью 150 квадратных метров.

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На место прибыли наряды двух пожарных частей. Огонь был потушен в течение трех часов. Пострадавших в результате пожара нет, жители эвакуировались самостоятельно.

По данным местной администрации, в доме расположены пять квартир, в которых проживали три семьи – всего 10 человек. Здание получило сильные повреждения, и люди разместились у родственников.