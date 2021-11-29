Ежедневное употребление свеклы поможет снизить артериальное давление

Существует один недорогой и вкусный овощ, употребление которого поможет снизить давление. Речь идет о свекле.

— Этот ярко-красный простой овощ настолько же универсален, насколько и питателен, — говорят ученые.

Подчеркивается, что свекла очень полезна для здоровья, так как она богата нитратами, которые расслабляют сосуды и снижают давление. Специалисты советуют использовать сок свеклы, добавлять его в разные блюда. Причем лучше не подвергать его термической обработке, так как находящиеся в свекле полезные микроэлементы при высоки температурах теряют полезные свойства.

Отмечается, что больше всего нитратов содержится в сырой свекле. Так, участники одного исследования по 250 миллилитров сока и ели по 250 грамм запечённой свеклы, и через две недели у них снизилось артериальное давление.

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Также специалисты советуют употреблять меньше соли, которая, наоборот, повышает давление.