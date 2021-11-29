Ленобласть заняла шестое место в рейтинге самых социально-экономически развитых субъектов России. Петербург – на пятой строчке списка.

Самыми социально-экономически развитыми субъектами в России признали Москву, ЯНАО и Тюменскую область. В десятку также вошли ХМАО, Челябинская область, Якутия, Курская область и Приморский край.

Рейтинг за первое полугодие 2021 года составили в Фонде развития гражданского общества. При его создании учитывали размер средней зарплаты и прожиточного минимума в субъектах РФ, индекс промышленного производства и динамику начисленного НДС.

Ранее Ленобласть вошла в топ-25 регионов-лидеров России по уровню зарплат. Жители региона имеют средний доход в 25-53 тысяч рублей в месяц.