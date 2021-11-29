«Омикрон» подбирается к России. В Финляндии зафиксировали заражения новым штаммом

Двоих заболевших новой вариацией коронавируса изолировали в Финляндии. Инфекцию они подцепили, находясь за границей.

Два вероятных случая заражения «омикроном»проверяют в Финляндии. Об этом в понедельник, 29 ноября сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального благосостояния Финляндии.

Оба заболевших были в других странах. Одного из заразившихся выявили в ходе тестирования в аэропорту Хельсинки.