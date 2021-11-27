ВОЗ назвал новый штамм COVID-19 угрозой всему миру

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что наличие новых 50 мутаций коронавируса, возможно, сделает вакцины неэффективными.

Как сообщает агентство Reuters, специалисты из ВОЗ заявили об опасности штамма COVID-19 B.1.1.529, присвоив ему название «омикрон».

В сообщении поясняется, что новейшая вариация вируса может представлять угрозу для стран, которые сейчас борются, чтобы предотвратить его распространение.

Генетически новый штамм отличается от большинства вариантов коронавируса наличием 50 новых мутаций, которые влияют на уровень протеина в организме человека и, вероятно, снижают эффективность созданных вакцин.

Специалисты из ВОЗ отметили, что новый штамм, судя по статистике из ЮАР, распространяется гораздо быстрее своих «собратьев». Это побудило организацию внести «омикрон» в список вариантов вируса, вызывающих обеспокоенность.