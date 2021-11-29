Для расширения Колтушского шоссе продолжают изымать частные земели

В соответствии с подписанным распоряжением Правительства Ленобласти во Всеволожском районе изъятию подлежат 48 участков и три жилых дома.

Как рассказали в областной администрации, копии документа уже разосланы собственникам, само изъятие будет происходить путем выкупа. В апреле таким же способом было выкуплено 11 земельных участков целиком, частично — 57 земельных участков и 7 объектов капитального строительства (постройки и жилые дома).

Напомним, что сейчас закрыта часть полосы от Новой улицы до 1 линии по направлению в Петербург. Движение проходит по временной дороге, обустроенной частично на обочине полосы, ведущей от Янино в сторону Колтушей. При этом «Ленавтодор» сохранит левый поворот при въезде в Янино на время работ.

Строительные работы по расширению Колтушского шоссе до четырех полос пройдут в четыре этапа. Сначала трассу расширят в границах Янино, затем работы перенесут на место будущей развязки подъезда ко Всеволожску. Следующий этап — в районе Янино-2, завершающий — в границах Колтушей. На протяжении всей обновленной магистрали появятся тротуары, остановки и освещение.

К слову, Колтушское шоссе является одной из самых загруженных дорог Ленобласти — в сутки поток достигает 30 тысяч автомобилей. При этом на съезде с КАД в Янино образуются заторы.

Отметим, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дорог.