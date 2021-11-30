Гинцбург: Назальная вакцина защитит и непривитых «Спутником V»

Назальная вакцина, которая разработана Центром имени Гамалеи, обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не «Спутником V», заявил директор центра Александр Гинцбург.

Гинцбург в беседе с РИА Новости отметил, что назальная вакцина от COVID-19 защитит и тех, кто ранее был привит не «Спутником V».

— Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела, — подчеркнул глава Центра Гамалеи.

В середине октября Министерство здравоохранения РФ разрешило клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, которую разработал Центр имени Гамалеи. Гинцбург уточнил, что побочных эффектов у назального препарата не обнаружили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в верхних дыхательных путях.