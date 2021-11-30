В России бизнес получил рекордную за 2,5 года прибыль от продаж

Рентабельность бизнеса в России в первом полугодии 2021 года достигла рекордных со второго полугодия 2018 года значений и составила 12,52 процента, пишут «Известия».

Выручка крупных и средних компаний в России в первой половине этого года составила 95,64 трлн рублей, прибыль – 10,64 трлн рублей.

Среди регионов лидерами по росту уровня рентабельности стали Карелия (69,5 процента), Еврейская автономная область (68,3 процента), Мурманская область (62,9 процента), Тува (50,5 процента), Астраханская область (50 процентов) и Магаданская область (47,1 процента).

В ряде регионов показатель рентабельности находится в минусовых значениях. Амурская область (минус 27 процентов), Ингушетия (минус 20,3 процента), Чеченская Республика (минус 5,5 процента), Севастополь (минус 4,4 процента) и Кабардино-Балкария (минус 2,7 процента).