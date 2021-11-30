Мобильные операторы перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету

Российские мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «билайн»), «МегаФон» и Tele2 перестали подключать новых абонентов к тарифам с безлимитным мобильным интернетом, об этом пишет Forbes.

Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» подтвердили, что в их тарифных планах нет возможности подключения безлимитного интернета. В «МегаФоне» добавили, что после подключения к тарифному плану абонент может подключить эту опцию отдельно, но не уточняется на каких условиях. В Tele2 заявили, что давно отказались от этой услуги, тогда как для новых клиентов МТС она доступна только на двух премиум-тарифах.

При этом сотовые операторы отметили, что отсутствие возможности подключения безлимитных тарифов не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

Тем временем в России цены на услуги связи, включая интернет и платное телевидение, могут вырасти в следующем году на 10%.