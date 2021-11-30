Сильный снегопад застал врасплох выборгских коммунальщиков — фото

Дорожные службы Выборга вторые сутки продолжают уборку городских дорог и тротуаров.
Как поделились на сайте Администрации Выборгского района, главной задачей в является очистить от снега основные дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также пешеходные переходы, подъезды к образовательным организациям и другим социально значимым объектам. После чего уборка продолжится на дорогах II и III категории.
Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Днем снег будет сгребаться в валы, а в ночное время вывозиться из города. В связи с сильным снегопадом мы работаем в усиленном режиме. С раннего утра на линии находится 14 единиц техники — комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, фронтальные погрузчики. В случае усиления осадков предусмотрено увеличение количества техники, — рассказали в подрядной организации.
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