Женщина в Лодейном Поле «случайно» убила своего сожителя

44-летняя местная жительница Лодейного поля задержана за убийство своего сожителя. Она нанесла ему ножевое ранение во время ссоры, но убивать не хотела.

Об этом во вторник, 30 ноября сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. Как стало известно, на женщину возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи выяснили, что 29 ноября в квартире по Октябрьскому проспекту в Лодейном Поле было обнаружено тело 44-летнего мужчины с колото-резанным ранением. Нанесла роковой удар жертве его сожительница. Сейчас она задержана.