Угрожавший убийством своей сестре житель Выборга отделался условным сроком

Автор: Анастасия Щербакова
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Суд Ленинградской области вынес приговор 30-летнему местному жителю из Выборга. За угрозы расправиться со своей родственницей его осудили условно.

Информация об этом появилась на сайте Прокуратуры Ленинградской области.  Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Выяснилось, что 7 июля этого года ныне осужденный в состоянии опьянения угрожал ножом своей сестре. Женщина данные угрозы восприняла реально. Суд, согласившись с позицией обвинителя, приговорил выборжца к наказанию в виде лишения свободы условно, установив ему испытательный срок. Все это время мужчина будет доказывать, что его не зря оставили на свободе.

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