Из частного дома в Низино украли сейф с деньгами и украшениями на 12 млн рублей

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 29 ноября, в деревне Низино Ломоносовского района Ленобласти неизвестные ограбили частный дом по улице Пушкинской.

Установлено, что преступники отжали стеклопакет и проникли в дом. Они украли сейф с крупной суммой денег и ювелирными украшениями на общую сумму 12,7 млн рублей. Вскрытый металлический ящик полицейские нашли в 150 метрах от дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Преступник разыскивается.

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29.11.2021 163
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