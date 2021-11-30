Из частного дома в Низино украли сейф с деньгами и украшениями на 12 млн рублей

В понедельник, 29 ноября, в деревне Низино Ломоносовского района Ленобласти неизвестные ограбили частный дом по улице Пушкинской.

Установлено, что преступники отжали стеклопакет и проникли в дом. Они украли сейф с крупной суммой денег и ювелирными украшениями на общую сумму 12,7 млн рублей. Вскрытый металлический ящик полицейские нашли в 150 метрах от дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Преступник разыскивается.