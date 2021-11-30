«Твой Ход» принес студенткам из Ленобласти по миллиону

Студентки ЛГУ им. А.С. Пушкина Дарья Афонькина и Кристина Маливаник стали победительницами от Ленинградской области.

«Концепция финала конкурса «Твой ход» подразумевала работу на восьми факультетах. Каждый факультет решал определенный мегавызов, направленный на усовершенствование системы высшего образования в России. Я решила попробовать себя в работе на факультете отношений и психического здоровья», ― рассказала Кристина.

Дарья и Кристина вошли в число 200 победителей конкурса и выиграли по 1 млн рублей. Средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в путешествие по России.

Как уже ранее писал ivbg.ru, лучшим в учебе студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. Программа начнет действовать с 1 июня.