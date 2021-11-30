В Петербурге дорожники укладывали новый асфальт во время сильного снегопада

В Петербурге дорожники решили уложить свежий асфальт прямо во время сильного снегопада.

Как пишет паблик «Mash на Мойке», рабочих заметили на Ленинском проспекте. Они заявили, что это «зимние асфальтные смеси», которые можно укладывать таким образом.

При этом в отделе по благоустройству Кировского района удивились такой «технологии» и запросили разъяснений от дорожников.

Напомним, за прошедшую ночь в Петербурге выпало около трети месячной нормы осадков. Утром город встал в 10-балльных пробках.

Снегопад устроил проблем и водителям и коммунальщикам Ленобласти. Так, непогода застала врасплох дорожные службы Выборга. Снег там убирают круглые сутки. А в Кировске нечищеный от снега стеклянный козырек торгового центра едва не обрушился на посетителей.