«Пока жив»: поезд снес пассажирский автобус в районе Таллинского шоссе — видео

Очевидец поделился кадрами с ж/д-переезда на Волхонке в Петербурге, где поезд протаранил автобус. По предварительной информации, в салоне находился только водитель.

По информации ivbg.ru вечером, 30 ноября произошло столкновение грузового поезда с пассажирским автобусом. Как словам очевидца, в автобусе находился только водитель. На данный момент он жив, но находится в критическом состоянии без сознания.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.