Гордости Ленинградского зоопарка – белой медведице Хаарчаане исполнилось 5 лет

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились радостным событием — у белой медведицы, очаровавшей большинство гостей и жителей города, прошел мини-юбилей.

Поздравление белоснежной красавицы выложили в сообществе ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК. Во вторник, 30 ноября северная хищница отпраздновала 5-летие.

Как рассказали сотрудники парка, медвежонок родился в далёкой Якутии, в зоопарке Орто-Дойду. Ей дали необычное имя Хаарчаана, что в переводе с якутского значит «Снежинка». Зимой 2017 года, когда Хаарчаане исполнился год, её передали на попечение зоопарка Петербурга. С того момента жители Якутии активно следят за жизнью своей любимицы: они пишут письма, спрашивают о здоровье малышки, передают ей привет и даже приезжают навестить медведицу лично.