С 11 по 24 ноября жители Ленинградской области направляли на переработку шины в рамках акции «МиссияШина:дорога чистоты». О их будущем расскажут 1 декабря на презентации объекта утилизации «Премио Крамб» в Синявино.

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Пункты приема автомобильных покрышек во время сезона по замене резины транспортных средств созданы при содействии администраций Выборга, Соснового Бора, Всеволожска, Кировска, Гатчины, Волосово, Тосно и Кингисеппа.

С рядом администраций заключено соглашение о создании постоянных пунктов приема покрышек. А сами организаторы акции презентуют процесс переработки шин и создания нового продукта на их базе.