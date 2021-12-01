Житель Молодцово рубил петербуржца топором, пока он не впал в кому

По информации ivbg.ru, 30 ноября около 13:30 в полицию Кировского района сообщили о том, что в квартире дома в поселке Молодцово с рубленными ранами головы и рук найден мужчина.

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Прибывшие на место полицейские установили личность пострадавшего – им оказался 38-летний житель Санкт-Петербурга. Пострадавший госпитализирован в состоянии комы.

Задержан нетрезвый 61-летний хозяин квартиры. С места изъято орудие преступления – топор.