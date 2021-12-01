Волонтеры «Кошкиспас» продолжают спасать попавших в беду птиц — видео

В «Кошкиспас» продолжают поступать заявки от неравнодушных жителей Петербурга и Ленобласти о попавших в беду птицах.

За неделю поступило 18 таких заявок. Волонтеры спасли птиц, которые примерзли ко льду, запутались в сетке, или оказались раненными.

«Город стоит в девятибальных пробках, а нас по полной накрыло утками. Они везде и, кажется, даже немного окружают и захватывают территорию. Уже не у одного спасателя дома утиный городок», — пишут волонтеры «Кошкиспас».

С наступлением заморозков волонтеры уже спасли пять травмированных уток с замерзающих водоемов Петербурга.