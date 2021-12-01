«Студенты» Школы экспорта Ленобласти закончили свое обучение

Программа по развитию экспорта региона до 2024 года стала итогом обучения управленческой команды Ленобласти в Школе экспорта

В программу Ленобласти вошли три проекта: системные меры развития экспорта 2.0, увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта продукции лесоперерабатывающего комплекса с высокой глубиной переработкой, а также поддержка новой точки роста экспорта — торфопродукции.

«У нас есть запрос на поддержку от наших лесопромышленных предприятий и торфопроизводителей, готовых экспортировать уникальную и востребованную продукцию на зарубежный рынок. Будем лоббировать их интересы на федеральном уровне и подключать к нашим региональным мерам поддержки», — прокомментировала зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Юлия Косарева.

Разработанные программы развития экспорта станут ключевым импульсом для дальнейшего развития экспортного направления регионов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов. За девять месяцев 2021 года экспортеры Ленобласти заключили 84 «зарубежных» контракта на 25,8 млн рублей.