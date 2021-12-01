Большая пресс-конференция Путина состоится очно 23 декабря

Автор: Гузель Галимова
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. Мероприятие пройдет в очном режиме в Манеже, сообщили в Кремле.

В связи с пандемией на пресс-конференцию пустят только 500 журналистов. В Кремле самостоятельно выберут СМИ и пригласят их представителей. Журналистам нужно будет сдать три ПЦР-теста.

Отметим, что Владимир Путин в качестве президента проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года.

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