Тихвинец не смог улететь в Занзибар из-за долга по алиментам

По информации ivbg.ru, житель Тихвина не смог отправиться в туристическую поездку в Занзибар из-за долга по алиментам.

Вам будет интересно «Скрепы людей затмевают им глаза»: Рассказываем, как самовыражение в соцсетях разрушило карьеры педагогов в Выборге и Петербурге Ранее telegram-канал Mash на Мойке сообщил о двух недавних случаях увольнения педагогов за их активности в социальных сетях. Анна Савочкина... 18.10.2021 1291

Решением суда, мужчина должен был перечислять деньги на воспитание своего ребенка, однако не делал этого. Тогда судебные приставы вынесли в отношении должника постановление об ограничении выезда из России.

Мужчина с удивлением узнал об этом, когда в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге не смог пройти пограничный контроль.