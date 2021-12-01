ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти

Лучшим народным дружинником в 2021 году стал Евгений Баринков.

Вчера, 30 ноября, в Доме областного правительства на итоговом годовом заседании Штаба народных дружин региона вручили награды лучшим народным дружинам и дружинникам.

Ценные подарки, почетные грамоты и благодарности комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области получили победители и призеры ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской области» по итогам 2020 года.

Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез».