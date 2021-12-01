В ОЖД рассказали, когда запустят пригородные поезда в Сертолово и Кудрово

Реализация проекта электрички из Петербурга до Сертолово подходит к завершению. В 2022 году начнутся строительно-монтажные работы.
Как сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, пригородный поезд в Сертолово запустят в ближайшие годы при наличии инвестиций.
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26.11.2021 492
С Кудрово вопрос обстоит сложнее — там остается ряд нерешенных вопросов, главной проблемой является электрификация путей. К тому же существующие железнодорожные пути сегодня не способны перевозить тот пассажиропоток, который прогнозируется. Из-за этого сейчас совместно с властями Петербурга решается данный вопрос.
«Планов много, но по срокам сейчас сложно сказать», — отметил Голомолзин.
Ранее мы сообщали, что маршрут электрички до Сертолово будет дополнен. В него могут включить пересадку на метро Удельная.